Cimbom, Göztepe deplasmanında aldığı mucizevi galibiyetle biraz olsun nefes alsa da sular bir türlü durulmuyor... Takvim'in haberine göre; dün Florya'dan gelen şok haberler, gündeme bomba gibi düşecek cinsten. İddialara göre teknik direktör Domenec Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması konusunda yönetime raporunu sundu.
GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da krizi sürüyor! Domenec Torrent biletlerini kesti
Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sezona başlayan ancak taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'a, Domenec Torrent de çare olamadı. Florya'da kriz sürerken, İspanyol hoca ise 3 futbolcunun biletini kesti. İşte detaylar...
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Bu futbolcuların Arda Turan, Alparslan Öztürk ve Olimpiu Morutan oldukları belirtiliyor. Arda Turan geçtiğimiz gün Fatih Terim'le beraber fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmış ve gündemi sarsmıştı. Torrent'in Terim'e çok yakın olan tecrübeli yıldızın bazı futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattığını düşündüğü öğrenildi.
İspanyol hocanın hedefindeki bir başka isim olan Alpaslan son 3 maçın kadrosuna alınmadı. Torrent'in disiplinsiz hareketleri nedeniyle taktik toplantıdan kovduğu iddia edilen yıldız futbolcunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımları da dikkatleri çekiyor. Son dönemin büyük hayal kırıklıklarından biri olan Morutan'ın ise Fatih Terim'in gidişi sonrasında Florya'da çok disiplinsiz hareketler sergilediği ve idmanlardaki isteksiz görüntüsü ile Torrent'in tepkisini çektiği belirtiliyor.