Buruk, konuyla ilgili sorulara, "Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray'dan bir teklif gelirse buna 'hayır' deme lüksüm yok" cevabını verirken, sarı kırmızılılardan teklif gidecek gibi de görünmüyor. Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Buruk'a yaklaşımı. Elmas'ın bu kararının gerekçesi ve perde arkası şöyle...