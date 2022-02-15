4 BÜYÜĞÜN EN KÖTÜSÜ



Diğer üç yeni transfer Boey, Nelsson ve Barış Alper skora katkı yapamadı. Ligde geride kalan 25 maçta 30 gol atıp 35 gol yiyen Galatasaray, 4 büyükler içinde en az gol kaydeden ve en fazla gol yiyen takım.