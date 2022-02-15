Galatasaray'ın sezon başında bonservislerine toplam 25 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği 6 futbolcu özellikle hücumda bekleneni veremedi.
Yok böyle istatistik! Galatasaray 4 büyüklerin en kötüsü oldu...
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon başında takıma dahil edilen isimlerin performansı hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılarda Berkan, Cicaldau, Morutan, Sacha Boey, Nelsson ve Barış Alper Yılmaz hücum katkısı vasatın altında kaldı. Bu istatistiklerin ardından galatasaray 4 büyük takım için en az gol kaydeden takım oldu. (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 11:46
Galatasaray'ın sezon başında bonservislerine toplam 25 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği 6 futbolcu özellikle hücumda bekleneni veremedi.
Söz konusu oyunculardan Cicaldau 4 gol, 2 asistle skora en fazla katkı yapan isim olurken, Morutan 3 gol, 2 asist, Berkan Kutlu ise 1 asist üretti.
4 BÜYÜĞÜN EN KÖTÜSÜ
Diğer üç yeni transfer Boey, Nelsson ve Barış Alper skora katkı yapamadı. Ligde geride kalan 25 maçta 30 gol atıp 35 gol yiyen Galatasaray, 4 büyükler içinde en az gol kaydeden ve en fazla gol yiyen takım.