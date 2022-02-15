"PLANLAMA HATASI SONUÇLARDAN BELLİ OLUYOR"

"Galatasaray'ın genç bir kadrosu var ama bu genç kadronun yarışmacı kimliği yok. Dolayısıyla alınan sonuçlardan da kadro yapılanmasında hata olduğu belli oluyor. Eğer Galatasaray aldığı genç oyunculardan hem sahada verim almak hem de para kazanmak istiyorsa bu oyuncuların gelişimi için çabalamalı. Oyunculara hem fiziksel hem de mental yükleme sağlanmalı"