Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan kulüpteki son durumu değerlendirdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan Domenec Torrent'e sert eleştiri!
Son dakika Galatasaray haberleri: Bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ümit Karan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karan, Fatih Terim'in ayrılığının ardından sarı-kırmızılı takımın başına getirilen ancak çıktığı 5 maçtan da 3 puan çıkaramayan İspanyol teknik adam Domenec Torrent'e eleştirilerde bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Takvim.com.tr'ye konuşan Karan, Galatasaray'ın sahada aldığı kötü sonuçların yanı sıra psikoljik olarak da kötü bir süreçten geçtiğini ifade etti. İşte Ümit Karan'ın o sözleri:
"FUTBOLCULAR FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLMELİ"
Galatasaray hiç alışık olmadığı şekilde çok kötü bir sezon geçiriyor. Umarım takım bir çıkış yakalar. Oyuncular çok tedirgin. Sanki ayaklarına beton bağlamışlar. Psikolojik olarak takımın ayağa kalkması gerekiyor. Galatasaraylı oyuncuların da formanın, takımın büyüklüğünü bilmesi lazım. Galatasaray'da artık futbolcuların bayrağı eline alması ve isyan etmesi gerekiyor. Mevcut duruma tepki vermek şart"