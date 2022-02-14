Galatasaray'dan Yuri Gorshkov hamlesi! Temaslar başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Transfer politikasında genç ve geleceğe yönelik hamleler yapmak isteyen Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Rus sol bek Yuri Gorshkov'a talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 16:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022- 16:38