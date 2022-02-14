Süper Lig'de 25 haftada topladığı 29 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray, kötü günler geçiriyor. Ligde son 14 maçta sadece 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 6 kez sahadan beraberlikle ayrılırken ve 7 de yenilgi yaşadı.
Galatasaray'dan Yuri Gorshkov hamlesi! Temaslar başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Transfer politikasında genç ve geleceğe yönelik hamleler yapmak isteyen Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Rus sol bek Yuri Gorshkov'a talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 16:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022- 16:38
Gelecek sezon için transfer politikasında genç ve geleceğe yönelik hamleler yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda, flaş bir isim gündeme geldi.
Rus basınında yer alan habere göre Galatasaray, Rus ekibi Krylya Sovetov Samara forması giyen sol bek Yuri Gorshkov için temaslara başladı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, 22 yaşındaki sol bekin menajeriyle temaslara geçtiği ve oyuncu hakkında bilgi aldığı belirtildi.