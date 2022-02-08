Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yedek kulübesinde iki kaleci (İsmail Çipe ve Berk Balaban) oturması dikkat çekti. Antalya kampında yer alan Alpaslan Öztürk ise tribündeydi. İki hafta önceki Kasımpaşa maçında omuzundan sakatlanan Alpaslan'ın ciddiyetsiz tavırları yüzünden yeni hocası Torrent'i kızdırdığı ortaya çıktı.
İşte Galatasaray'da Alpaslan Öztürk'ün kadro dışı kalma sebebi
Galatasaray'da Alpaslan Öztürk'ün kadro dışı kalma sebebinin taktik toplantıdaki hareketleri olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, Domenec Torrent'in Alanyaspor maçı taktiğini anlattığı anda gülünce kendi ipini çekti İspanyol hoca sinirlenip Alpaslan'ı odadan çıkarırken maç kadrosuna da dahil etmedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 06:40
Sabah'ın haberine göre İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken, Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü. Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan Öztürk'ü Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı.