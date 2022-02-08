Sabah'ın haberine göre İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken, Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü. Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan Öztürk'ü Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı.