Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Paris Saint-Germain'in genç orta saha oyuncusu Junior Dina Ebimbe ile ilgileniyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gedson Fernandes'in yerini PSG'nin genç yeteneği Junior Dina Ebimbe ile dolduracak!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Orta saha arayışlarıa devam eden Cimbom'da, gündeme gelen son isim PSG'nin 21 yaşındaki genç yeteneği Junior Dina Ebimbe oldu. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki 8 numara için Paris Saint-Germain ile görüştü. PSG'nin yeteneklerine inandığı için ancak ffazla süre veremediği Ebimbe için kiralık formülüne sıcak baktığı belirtildi.
Bayer Leverkusen'in bonservisiyle almak istediği ancak PSG'nin buna yanaşmadığı için geçtiğimiz günlerde transferin gerçekleşmediğine değinilirken, Galatasaray'ın kiralama formülünün PSG'nin de işine geldiğine vurgu yapıldı.