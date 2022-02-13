Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Nef Stadyumu'nda ağırladığı Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Domenec Torrent'e çevrildi. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 5 maçtan da galibiyet çıkaramadı. Galatasaray'ın Torrent ile yollarını ayıracağı iddia edilirken, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Okan Buruk'u takımın başına getireceği öne sürüldü. Peki, Okan Buruk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Okan Buruk, Galatasaray'ı başına geçecek mi? Okan Buruk ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına Manchester City'i çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'da sular durulmuyor. İspanyol teknik adamla çıktığı 5 maçtan da 3 puan çıkaramayan sarı-kırmızılılarda Torrent'in geleceği sorgulanmaya başlandı.

Yönetimin Domenec Torrent ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, olası bir ayrılık durumunda son olarak Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un sarı-kırmızılı takımın başına getirileceği iddia edildi. Peki, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray formasını da terletmiş olan Okan Buruk kimdir? İşte Okan Buruk ile ilgili tüm bilgiler...

⚽OKAN BURUK KİMDİR?

19 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Okan Buruk, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 1992 yılında A takıma yükselen Buruk, 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terlettikten sonra 2001 yılında İtalyan devi Inter'e transfer oldu. 3 sezon boyunca Inter formasını terleten Okan Buruk, 2004 yılında Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye dönüş yaptı.

İki sezon formasını giydiği Beşiktaş'ın ardından yeniden Galatasaray'a dönen Okan Buruk, 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (şimdiki adıyla Başakşehir) transfer oldu.

Kariyerinde çıktığı 434 maçta 49 gol ve 69 asist kaydeden Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 54 kez terletti. Buruk, 2010 yılında aktif futbol yaşantısına nokta koydu.

⚽TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra Kasım 2011-Ağustos 2013 tarihleri arası A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Okan Buruk, 2013 yılında Elazğspor'un başına geçerek teknik direktörlük kariyerine adım attı. Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i de çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, 2017/2018 sezonunda Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı, 2019/2020 sezonunda ise Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Ocak 2021'de Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk, o tarihten bu yana takım çalıştırmadı.