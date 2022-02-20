Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Göztepe, topladığı 27 puanla 16. sırada bulunuyor. 29 puanı bulunan Galatasaray ise 15. sırada yer alıyor.
⚽GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı 21 Şubat Pazartesi saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak.
✨60. RANDEVU
Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü 60. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor.
Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.
📍İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor.
İzmir'deki maçlarda Galatasaray 42, Göztepe ise 25 gol attı.
📌FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.