Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Göztepe - GS CANLI İZLE | Galatasaray maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de çıktığı son 14 maçın 13'ünde puan kaybeden sarı-kırmızılılar, İzmir ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Göztepe ise taraftarı önünde Galatasaray'ı devirerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 11:19