GALATASARAY HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Domenec Torrent'le bu kadar"

GALATASARAY HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Domenec Torrent'le bu kadar"

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, Cimbom'un puan kaybettiği müsabakayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 06:40