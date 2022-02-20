Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılarda açıklanan kadrosunda Fernando Muslera da yer aldı. Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Olimpiu Morutan ise kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 14:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 15:14
Sarı-kırmızılıların açıklanan kadrosunda Fernando Muslera da yer aldı. Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Olimpiu Morutan ise kamp kadrosunda yer almadı.
Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 13 Aralık 2021'deki Sivasspor maçından sonra ilk kez maç kadrosunda.
İşte Galatasaray'ın kadrosu: