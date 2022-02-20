Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılarda açıklanan kadrosunda Fernando Muslera da yer aldı. Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Olimpiu Morutan ise kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 14:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 15:14