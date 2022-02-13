Dün gece Kayseri ile evinde 1-1 beraere kalan Galatasaray'da taraftar isyan etti. Mohamed'in golünün ardından tribünler "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

TAYLAN İÇİN ZOR GECE!

Takvim'in haberine göre, düşme tehlikesini hissetme aşamasına gelen Galatasaray'ı gelecek haftalarda zorlu bir fikstür beklerken yönetimin taratarın gözünde kredisinin kalmadığını net bir şekilde ortaya çıktı.

Tribünlerin bazı futbolculara da tepkisi dikkat çekiciydi. Bu tepkilerden en çok nasibini alan ise Taylan Antalyalı oldu. Taylan Antalyalı, Trabzon derbisinde kaptırdığı topun gol olmasının ardından da büyük tepkilere maruz kalmıştı.