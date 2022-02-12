TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13 Şubat Pazar günü saat 13.00'te oynanması planlanan Niğde Anadolu FK-Adıyaman FK maçı öncesinde konuk takım zemini görünce isyan etti.
Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'ya büyük şok! Hükmen mağlubiyet...
Son dakika spor haberleri: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK için flaş bir talep geldi. 13 Şubat Pazar günü Niğde Anadolu FK deplasmanına konuk olacak Adıyaman FK, rakiplerinin hükmen mağlup olması için federasyona başvuruda bulundu. İşte sebebi...
Adıyaman FK Sportif Direktörü Alper Aslan, "Bu sahada maç oynanmaz. Niğde Anadolu FK yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bu nedenle hükmen mağlubiyetleri için federasyona başvuruda bulunuyoruz" dedi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Adıyaman FK, stadın zeminini görünce tam anlamıyla isyan etti.