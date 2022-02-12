Şehirde başka stat yok. En yakın yer Nevşehir. 1000 KM yol yaptık ve futbolcuların yorgunluğu var. 13 günde 4 maç oynamış olacağız. İngiltere'deki futbol takviminde bile bu şekilde bir program yok" diyerek federasyonun bu maçla ilgili olarak hızlı bir karar vermesini istediklerini ifade etti.