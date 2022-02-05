Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a olan aşkından döndüğünü söyledi, "Ailem beni geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum" dedi. beIN Sports'a konuşan Fransız golcü, "Şampiyon bir takım ve gol kralı olarak ayrıldım ancak şu an sorunları olan bir kulübe geliyorum. Bu benim için bir risk. Al Hilal'de kalıp konfor alanımda devam edebilirdim ama ben bunu tercih etmedim. Bunun tersine benim için daha zorlu bir maceraya geçmek istedim" dedi.