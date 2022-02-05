Gomis, sarı-kırmızılı camiada büyük beklentiye neden oldu. Bunun nedeni de; Fransız oyuncunun sarı-kırmızılılardaki mükemmel rakamları... Her maçta skora katkı yapan Gomis, Galatasaray formasıyla 42 maçta 32 gol attı, 6 asist yaptı. En son 2017-18 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Gomis sonrasında gelen santrforlar ona hiç yaklaşamadı.
GALATASARAY HABERLERİ - Dikkat çeken detay! Gomis'ten sonra...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 2017/2018 sezonunda da sarı-kırmızılı formayı giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Cimbom, tecrübeli golcüyle 1.5 sezonluk sözleşme imzalarken, Gomis'in yeniden Galatasaray'a dönmesi sonrası tecrübeli santrfordan sonra sarı-kırmızılı kulübe gelen forvetlerle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. (GS spor haberi)
Milliyet'in haberine göre; Gomis'in gidişinin ardından Kasımpaşa'da gol krallığına koşan Diagne'yi getiren Aslan, bir türlü randıman alamadı. Büyük umutlarla sarı-kırmızılılara katılan Radamel Falcao, bir türlü istikrar yakalayamadı. Galatasaray'daki günlerinin çoğunluğunu sakatlıkla geçiren Kolombiyalı oyuncu, gönderilmek zorunda kaldı. Andone verimsiz, Adem Büyük yetersiz görüldü. Ve arayış bugünlere getirdi.
Fiziksel olarak hazır olmadığını söyleyen Bafetimbi Gomis, tam olarak hazır olmasının ancak Kayserispor maçıyla gerçekleşeceğini söyledi.