Sezon başında başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le 'Gençlik Projesi'nin startını verdi. Takvim'in derlediği habere göre sarı kıırmızılılar tam 11 yeni isimle kadrosunu takviye ederken, bu futbolcuların 8'inin 23 yaşın altında olması dikkatleri çekti. Sezon başında kadroya dahil edilen 11 ismin yaş ortalaması sadece 23,5 oldu.
Galatasaray'da 'Gençlik projesi' çöktü! Burak Elmas ve Domenec Torrent...
Galatasaray'da sezon başında 'Gençlik Projesi' olarak öne çıkarılan proje alınan başarısız sonuçların ardından adeta rafa kalktı. Sarı-kırmızılılar devre arası transferleri kapsamında 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 28 yaşındaki Erick Pulgar ve 30 yaşındaki Semih Kaya'yı kadrosuna kattı. İşte Galatasaray'da yaşanan son detaylar... (GS spor haberleri)
Sezon başında başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le 'Gençlik Projesi'nin startını verdi. Takvim'in derlediği habere göre sarı kıırmızılılar tam 11 yeni isimle kadrosunu takviye ederken, bu futbolcuların 8'inin 23 yaşın altında olması dikkatleri çekti. Sezon başında kadroya dahil edilen 11 ismin yaş ortalaması sadece 23,5 oldu.
SEZONU KURTARMA!
Ancak Galatasaray ortaya çıkan büyük başarı beklentisine rağmen önemli sorunlar yaşadı. Üst üste gelen kötü skorların ardından Fatih Terim'le yolların ayrılması, sezon başında başlatılan gençleşme operasyonunu da büyük sekteye uğrattı.
Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent yönetiminde 3 maçını da kaybeden Galatasaray bir anda kendisini düşme tehlikesinin içinde bulunca ara transferde gelecek için değil mevcut sezonu kurtarmak için hamleler yapıldı.