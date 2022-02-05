GOMIS 38 YAŞINDA



Cimbom 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 28 yaşındaki Erick Pulgar ve 30 yaşındaki Semih Kaya'yı kadrosuna kattı. Sadece Barcelona'dan kiralanan Pena'nın yaşının genç olması taraftarda büyük hayal kırıklığı yarattı. G.Saray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 4 ismin yaş ortalaması ise 29 oldu. Kadrosunda Muslera, Feghouli, Babel ve Arda gibi oldukça tecrübeli isimler bulunan Sarı- Kırmızılılar sezonun kalan kısmında yaş ortalaması oldukça yüksek bir kadroyla mücadele edebilir.