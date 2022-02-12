Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:

"İkinci yarıda 30 dakika kadar onlara hediye ettik. Rakip, bir şans buldu; biz ise 7 tane bulduk. Takımlar iyi sonuç alamadığı zaman çok net olduğu halde golleri kaçırabiliyorlar."

"Fırsat yaratmadığınız zaman topa sahip olmanın bir anlamı yok. Biz pozisyona girdik ama sonuçlandıramıyoruz."

"Şu anki sıkıntımız gol atmak. Durumu değiştirmeyi en çok isteyen, oyuncularımız. Kesinlikle efor sarf ediyorlar. Bu maç, kupadan elendikleri maçı hatırlattı. O maçta da çok pozisyon vardı ama günün sonunda kazanamamışlardı. Bu maç çok benzer oldu. Maçı kazanmayı hak ettik."