Galatasaray 1-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom 3 puana hasret! Kötü gidişat sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı takım son 14 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Cimbom ayrıca teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 21:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 21:22