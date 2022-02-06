GALATASARAY HABERLERİ - Robson Reis ile anlaşma tamam
Süper Lig'de Torrent ile yeni bir başlangıç hedefinde olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Santos'ta forma giyen Robson Reis ile anlaşmaya vardı. Galatasaray 21 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekibine 1.5 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Transfere ağırlık veren Galatasaray, Santos'tan Robson Reis'le anılırken Brezilya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor. 24Hora'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habre göre Santos, 21 yaşındaki defans oyuncusu için Galatasaray'la el sıkıştı. Haberde, Santos'un kasasına bu transferden 1.5 milyon dolar gireceği ve bu paranın kulübün borçlarının kapatılmasında kullanılacağı belirtildi. İlk Avrupa deneyimini yaşayacak olan Robson'un Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı da ifade edildi.