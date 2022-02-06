GALATASARAY HABERLERİ - Robson Reis ile anlaşma tamam

Süper Lig'de Torrent ile yeni bir başlangıç hedefinde olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Santos'ta forma giyen Robson Reis ile anlaşmaya vardı. Galatasaray 21 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekibine 1.5 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 06:40