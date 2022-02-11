SAHAYA OLUMSUZ YANSIYOR!

Ancak bu toplantıların sürelerinin çok uzun olduğu ve takımın büyük bir kısmının bu durumdan sıkıldığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Torrent'in video analiz sırasında ciddiyetsiz hareketlerinden dolayı Alparslan'ın toplantı odasından çıkarttığı, hatta bu nedenle Alanya'da da kadroda almadığı öne sürülmüştü.