Süper Lig'de bu sezon kötü bir grafik çizen ve düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da takımın aksine Kerem Aktürkoğlu yükselen performansıyla dikkat çekiyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Marcao ile yaşadığı kavga hakkında konuştu!
Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, Giresunspor'la oynanan maçta saha içerisinde Marcao ile yaşadığı kavga hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen genç yıldız, sezonun ilk yarısında oynadıkları GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Marcao'nun saha içinde saldırısına maruz kalmıştı.
Daha sonra Brezilyalı stoperin özür dilemesiyle barışan Kerem Aktürkoğlu, yaşanan süreçle ilgili kulüp dergisine verdiği röportajda ilk kez konuştu.