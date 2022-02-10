Transferi duyurdular! Galatasaray'dan Arturo Vidal atağı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde Bafetimbi Gomis, Semih Kaya, Pulgar ve Pena'yı kadrosuna katmıştı. İngiliz basını ise flaş bir iddia ortaya atarak, sarı-kırmızılıların, İtalya Ligi takımlarından Inter'li yıldız Arturo Vidal için 2 dev kulüple yarıştığını yazdı. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022- 10:27