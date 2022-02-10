Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ve düşme hattının yalnızca 3 puan ütünde yer alan Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.
Transferi duyurdular! Galatasaray'dan Arturo Vidal atağı
Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde Bafetimbi Gomis, Semih Kaya, Pulgar ve Pena'yı kadrosuna katmıştı. İngiliz basını ise flaş bir iddia ortaya atarak, sarı-kırmızılıların, İtalya Ligi takımlarından Inter'li yıldız Arturo Vidal için 2 dev kulüple yarıştığını yazdı. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, Semih Kaya ve Inaki Pena'yı kadrosuna katarken, İngilizlerden gelecek sezon için flaş bir transfer iddiası geldi.
Fotomac.com.tr'den Uğur Sarıkaya'nın İngiliz basınından derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Arturo Vidal'le ciddi şekilde ilgileniyor.