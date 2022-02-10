Ara transfer döneminin son günü Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, Omar Elabdellaoui'yi de istediği ortaya çıktı.
GALATASARAY HABERLERİ - Omar Elabdellaoui'nin transferine Domenec Torrent engeli!
Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminde Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kadroya dahil edilen Omar Elabdellaoui ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Spor Toto 1. Lig ekibinin, Norveçli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ancak Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in bu transfere izin vermediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sabah'ın haberine göre; Oğulcan'ın gönderilmesine izin veren teknik direktör Torrent, Omar'ın ise takımda kalmasını istedi. İspanyol hocanın raporu doğrultusunda Diagne'den boşalan yabancı kontenjanına Norveçli sağ bek eklendi.
Corona virüsünü yeni atlatan Omar, Kayserispor maçında kadroda olacak ancak savunmanın sağında Sacha Boey forma giyecek.