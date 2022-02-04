Galatasaray'ın yeni sportif direktörü olacak olan Luis Campos, transfer çalışmalarına başladı. Brezilya basınına göre sarı kırmızılı kulüp, Santos takımının genç stoperini transfer etmek istiyor. 21 yaşındaki Robson Reis’in Luis Campos tarafından yönetime telif edildiği ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...

Önceki gece Brezilya basınından flaş bir transfer iddiası geldi... İddialara göre Galatasaray, Santos'lu Robson Reis'i istiyor. Sarı- Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki stoper için resmi teklif yaptığı ve pazarlıkların sürdüğü de belirtildi.

RAPORU ÇOK OLUMLU

Takvim'in haberine göre; Santos kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Robson Reis'in kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos tarafından gündeme getirildiği öğrenildi. Luis Campos'un genç savunmacı ile ilgili çok olumlu bir rapor sunduğu ve yönetimin harekete geçtiği belirlendi. Alınan bilgilere göre Robson Reis eğer kadroda yabancı kontenjanı açılırsa hemen, açılamazsa da sezon sonunda kadroya katılacak.

2. IDDIA AHMED TOUBA!

Öte yandan Galatasaray'ın Hollanda ekibi RKC Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba ile ilgilendiği öne sürülüyor. Sarı- Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki Cezayirli stoper için girişimlerin başladığı belirtiliyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 16 maçta forma giyen Touba'nın kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona erecek.