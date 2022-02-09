TAYLAN'DAN SADECE 21 PAS

Taraftarların hedefindeki isim olan Taylan Antalyalı ise Alanyaspor karşısında 36 kez topla buluşurken sadece 21 isabetli pas verebildi. Berkan Kutlu ise 46 kez topla buluştu. Genç futbolcu sadece 25 isabetli pasla maçı tamamladı. Alanya'da Alexandru Cicaldau da zorlu deplasmanda sahanın en etkisiz isimlerindendi.