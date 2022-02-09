Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, Alanyaspor maçındaki performansıyla sezon başından bu yana büyük eleştiri alan orta alandaki takım arkadaşlarını solladı. 90 dakika boyunca 46 kez topla buluşan genç file bekçisi 37 pas denemesinin 27'sinde başarılı oldu ve yüzde 71'lik başarı yüzdesi yakaladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Inaki Pena performansıyla büyülüyor! Orta sahalardan daha iyi
Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, performansıyla dikkat çekti. Henüz ilk maçını oynamasına rağmen başarılı bir oyun sergileyen Inaki Pena, alkış topladı. Pena, Alanya maçında sadece kritik kurtarışlar yapmadı. Aynı zamanda Berkan, Taylan ve Cicaldau’dan daha fazla isabetli pas verdi. Taraftarlar da sosyal medyada, “Muslera iyileşince Pena orta alana geçsin” dedi.
TAYLAN'DAN SADECE 21 PAS
Taraftarların hedefindeki isim olan Taylan Antalyalı ise Alanyaspor karşısında 36 kez topla buluşurken sadece 21 isabetli pas verebildi. Berkan Kutlu ise 46 kez topla buluştu. Genç futbolcu sadece 25 isabetli pasla maçı tamamladı. Alanya'da Alexandru Cicaldau da zorlu deplasmanda sahanın en etkisiz isimlerindendi.
KAĞIT ÜZERİNDE YETENEKLİ
Takımın kağıt üzerinde orta alanda en yetenekli ismi olarak gözüken Rumen futbolcu Alanya önünde sadece 22 kez topa dokunabildi. Cicaldau'nun isabetli pas sayısı da 9'da kaldı. Böylece İspanyol kaleci Inaki Pena, Alanyaspor karşısında orta alanda oynayan Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan daha fazla isabetli pas vererek maçı tamamladı.