Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'e ne futbolcuların ne de taraftarların inancı kalmadı.
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılarda Okan Buruk sesleri!
Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Domenec Torrent'i getirmişti. İspanyol hoca ile de kötü gidişata dur diyemeyen sarı kırmızılılarda, gündeme flaş bir isim geldi. Başakşehir ile Süper Lig'i, Akhisar'la Türkiye Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki teknik adam Okan Buruk'un Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi. Okan Buruk, 14 yıl sonra yuvasına geri dönebilir. (GS haberi)
Terim sonrası kulüpte büyük otorite boşluğu doğarken, teknik direktörlükte fazla tecrübesi olmayan İspanyol çalıştırıcının oyunculara takımdaşlık duygusunu aşılayamadığı konuşuluyor.
Futbolcuların Antalya'da kamp yapmasına rağmen sahadaki vurdumduymaz tavırları ve mücadele etmemeleri taraftarların sabrını taşırdı.