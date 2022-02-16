NASIL BU HALE GELDİ



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Elmas'ın kara bulutları dağıtmak için Florya'nın havasını bilen Abdurrahim Albayrak'a da aynı çağrıda bulunduğu ancak kabul edilmediği öğrenildi. Ailesine daha fazla zaman ayırmak isteyen Albayrak'ın bu aşamada Galatasaray'da görev almayı düşünmediği ifade edildi. Daha önce yönetime göndermede bulunan Abdurrahim Albayrak, "Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Çok üzgünüm. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok" ifadesini kullanmıştı.

