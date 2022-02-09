Galatasaray'da futbolculuk ve teknik direktörlük görevlerinde adını tarihe altın harflerle yazdıran Fatih Terim'e en üst görev layık görülüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Yakın çevresi Fatih Terim'e ısrar etti! "Başkan ol Fatih Hoca"
Son olarak Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim'in, sarı kırmızılı kulübe geri dönüp dönmeyeceği merak konusu. Öte yandan kulübün içerisinde bulunan isimlerin de Terim'e başkanlık görevini üstlenmesi için baskı yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 06:40
Kulübün içerisinde bulunan isimlerin İmparator'a başkanlık görevini üstlenmesi için baskı yaptığı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının ise şu anda bu konuda bir aksiyonu olmadığı bildirildi.