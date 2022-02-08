Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'in genç orta saha oyuncusu Junior Dina Ebimbe ile ilgilendiği iddia edildi. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki 8 numara için PSG ile görüştü.
TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Galatasaray PSG'li Junior Dina Ebimbe'yi istiyor
Süper Lig'de zor günler geçiren ve orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan, flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Fransız devi PSG'nin 21 yaşındaki 8 numarası Junior Dina Ebimbe'yi transfer listesine aldı. Cimbom'un transferi kiralama formulüyle bitirebileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 06:40
PSG'nin yeteneklerine inandığı için Ebimbe'nin kiralanmasına sıcak baktığı ve Galatasaray'la anlaşabileceği kaydedildi. Bayer Leverkusen genç orta sahayı bonservisiyle almak istemiş ancak Fransız ekip bu talebi düşünmeden geri çevirmişti.
Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Junior Ebimbe, bu sezon 8'i lig olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı.