Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray'da Alanyaspor maçının ardından sosyal medyada hoca adayları ciddi şekilde tartışılırken Bülent Korkmaz'ı isteyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ama Okan Buruk ve Sergen Yalçın da taraftarların gözdesi... 'Yönetim gitsin de kim gelirse gelsin" diyenler de vardı.
Galatasaray'da taraftarın gözdesi Bülent Korkmaz!
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve gelen teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği tartışılmaya devam ediyor. Süper Lig'in 24. haftasında alınan Alanyaspor beraberliği sonrası taraftarlar sosyal medyada ciddi anlamda hoca adaylarını tartışmaya başladı. Bülent Korkmaz, Okan Buruk ve Sergen Yalçın isimleri ön plana çıktı. İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray'da Alanyaspor maçının ardından sosyal medyada hoca adayları ciddi şekilde tartışılırken Bülent Korkmaz'ı isteyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ama Okan Buruk ve Sergen Yalçın da taraftarların gözdesi... 'Yönetim gitsin de kim gelirse gelsin" diyenler de vardı.
İşte öne çıkan mesajlardan bazıları:
Vallahi isterdim Sergen Yalçın gelsin! Torrent'ten bin kat iyidir. @ armaugruna7
Okan Buruk deneme zamanıdır ve buradan toparlar, seneye de takımı şampiyon yapar. @Emirikoo21
Teknik direktör kim olursa olsun ama şu kulübe sportif direktör olarak Tugay Kerimoğlu gelsin! @yvzkrdmn
Gelecekse Bülent kaptan gelir yanına da Tugay kaptan tamamdır. @ShnSezgin
2022-2023 sezonu Galatasaray Başkan: Fatih Terim / Teknik Direktör : Sergen Yalçın @ulku_ekrem
Bence Galatasaray olağanüstü bir durumda olduğu için Okan ve Bülent Korkmaz aynı anda gelmeli. @yukselozel1974
Terim, Hamza, Bülent veya Okan'dan birisi gelmeli. @Gomishagi