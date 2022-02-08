İşte öne çıkan mesajlardan bazıları:

Vallahi isterdim Sergen Yalçın gelsin! Torrent'ten bin kat iyidir. @ armaugruna7

Okan Buruk deneme zamanıdır ve buradan toparlar, seneye de takımı şampiyon yapar. @Emirikoo21

Teknik direktör kim olursa olsun ama şu kulübe sportif direktör olarak Tugay Kerimoğlu gelsin! @yvzkrdmn

Gelecekse Bülent kaptan gelir yanına da Tugay kaptan tamamdır. @ShnSezgin



