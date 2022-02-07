GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını böyle değerlendirdi!
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Spor yazarları da karşılaşmayı bu sözlerle değerlendirdi.
Beklenenden farklı bir 11 sahaya süren Torrent yenilerden sadece kaleciye güvenmişti. En uçta Halil'in yerine Babel'i tercih etmesi bence de anlaşılabilir bir karardı. Hollandalı, rakip kaleye sırtı dönük olarak hemen hemen her pozisyonda ya topu aldı ya faul kazandı.
Topla en çok oynayan isimlerden biri sarı-kırmızıların yeni kalecisi Pena'ydı. 23. dakikaya kadar tek tehlike İspanyol kalecinin koruduğu kalenin üst direğine çarpan şuttu. Dakika 23'te Cicaldau çizgiye hareketlenirken bomboş ceza sahasına giren Kerem'i gördü ama topu vermedi ve Galatasaray bir golden oldu. Milli maç yorgunu Pulgar yedek kulübesindeyken belki de son kez izlediğimiz Taylan-Berkan ikilisi yine kötüydü.
Kale önündeki bir topu uzaklaştırmak için debelenen Galatasaraylı oyuncular Novais-Wilson ikilisinin Avrupai golüne boyun eğdi. Kerem takımı düşüşteyken bile kişisel gelişimini sürdürüyor ve repertuarını geliştiriyor. Yıldız oyuncu birkaç dakika içinde, şansın da yardımıyla, kariyerinde sol ayağıyla attığı ilk Süper Lig golüyle skoru beraberliğe getirdi.
İlk yarı boyunca rakibinden baskı yiyen Galatasaray'ın sadece bir faul yapmış olması hayli manidardı. İkinci yarının 10. dakikasında Alanya Novais ve Wilson'la aynı golü atmayı denedi ama Pena bu kez izin vermedi.
Hakem Kalkavan'ın, Juanfran'a gösterdiği kırmızı kart pozisyonunda Babel'in ciddi bir sakatlık yaşamaması büyük bir şanstı. Fakat ilginçtir; on kişi kaldıktan sonra bile galibiyete yakın olan takım Alanya'ydı.
G.Saray'ın ikinci yarısında ilk şutunu 95'te çektiği zorlu deplasmanda bir puan kazanmış olması, düşme hattı ve civarındaki takımların puan kaybettiği haftada, galibiyet kadar önemli...
LEVENT TÜZEMEN - KALEDE GÜVEN VERDİ
Galatasaray nihayet Avrupa'daki gibi oynamayı akıl etti. Topu Alanyaspor'a bırakıp orta alanı kalabalık tutmak ve hücuma çabuk çıkmayı düşünmek doğruydu. Sol kanada ağırlık verip sadece Kerem'le hücumu düşünmek Galatasaray'a yetmedi.
Maç öncesi fiziksel sorunu olmadığını, fazlasıyla idman yaptığını ve milli takımdan hazır döndüğünü vurgulayan Şilili Pulgar'la maça başlamamak Domenec'in açmazıydı. Pulgar'ın kısa sürede pozisyon alışı, top çalışı ve top kullanma becerisi orta alana ve savunmaya konfor getireceğini gösterdi. Dilerim Domenec'in Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira gibi bazı oyunculara karşı ego gösterisine girip takıntısı olmaz.
Kaleci Pena ilk maçında duruşuyla, tekniğiyle ve yaptığı kritik kurtarışlarla güven verdi. Pena'nın sakinliği, topu ayağıyla oyuna sokarken isabetli olması göz doldurdu. Pena tercihi Domenec'in doğrusuydu.
Maç boyu Berkan ile Taylan ikilisi mücadele olarak öne çıktı ama etkili pas kullanma konusunda yine verimsiz oldular. Oyunda etkili olamayan Cicaldau bir kez sahne aldı ve kaleye geri pas verir gibi şut attı, oysa Kerem'e ya da Babel'e topu çıkarsaydı pozisyon gol olurdu.
Galatasaray fizik güç olarak sırıtmadı ama savunmada riskli oynayan Marcao çok pas hatası yaptı. Nelsson da pozisyonunu kaybetti. Bu ikili doğru pozisyon alsalardı Eduardo kafa golünü bomboş atamazdı.
Domenec maçı kazanacak hamleleri yapamadı. 72. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldığında oyuna Pulgar ile Feghouli 82. dakikada değil hemen girmeliydi. Galatasaray sürekli Kerem ile hücuma çıktı. Kerem'in oyundan alınıp fazla kiloları formasından taşan Arda'yı oyuna almak akıl tutulmasıydı. Pena'nın sakinliği, topu ayağıyla oyuna sokarken isabetli olması göz doldurdu.
REHA KAPSAL - ARATMAMALI!
G.Saray'ın kötü gidişi Torrent geldikten sonra girilen arada hem takımı tanıması açısından hem de bu süreci doğru geçirip geçirmediğinin görülmesi açısından ileriki haftalar için futbolseverlere referans olacaktı.
Torrent topa sahip olarak oynatmak istiyor ama savunma dörtlüsünde topu kullanacak sadece Marcao var. Sağ bekte Aanholt'u oynatmak başlı başına çok kötü hamle olduğu gibi arada bir orada görev yapan Semih değerlendirilebilirdi. Bir de bu dörtlü önünde top becerisi iyi olmayan Taylan-Berkan gelince bu 6'lı bloktan kaleci Pena ile oyun kurmak hayal olurdu.
Nitekim yenilen gol de yine Berkan'a sırtı dönük atılan topun kornere dönmesiyle geldi. Pena'nın bu maç üzerine gelen toplar vardı hem onun hem de Pulgar'ın performans değerlendirmelerini ileriki haftalarda yapmamız daha doğru olur. G.Saray baskıya çıktığında Nelsson ve Marcao'nun geriye kaçıp takımın hücum bölgesi ile boyunu uzatması ön alan preslerinin de doğru yapılamamasının nedeniydi. Saha içi konumları doğru olmadığı gibi prese giden oyuncuların bunun doğru yapması için en önemli kural, preste adama değil topa gidilmesidir.
G.Saray çıkan 11'inde savunma ve önünde pas yapacak oyuncu yoksa, rakip savunmanın arkasına ve stoperle kenar beklerine diagonel uzun top oynatıp orda baskı yapması bu kadronun en doğru oyun planıdır. Tabii taktik, teknik olarak eksiği olabilir ama saha içinde zihinsel dayanıklılığı düşük isimler de var.
Takıma bu konuda liderlik yapacak saha dışından içine hazırlayacak şu eldeki kadroda tek gelen Gomis gibi. Yani Gomis'in saha içinde değil dışında da çok fazla mesai vermesi gerekecek. Çünkü Torrent'in bu liderliği yapacak bir teknik adam duruşu olmadığı gibi takımı da disipline edecek, daha coşkulu oynatacak motivasyon becerisi olan bir hoca gibi de görünmüyor. Torrent hala G.Saray'ı tanımaya çalışıyor. 3-4 haftalık süre de olsa takımını tanıması gerekir. İşin tuhafı Terim bıraktıktan sonra daha da fazla geriye giden performansların olduğu görülüyor. Eğer Terim gibi G.Saray tarihine önemli başarılar kazandırmış bir hocayı yolluyorsanız gelecek hoca mutlaka kısa vadede de olsa başarılı olmalıdır. Olamazsa işler her geçen gün sıkıntıya girerse böyle güçlü bir teknik direktörü yolladıktan sonra her zaman bir kıyaslama olur.