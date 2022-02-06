Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınladı.

İŞTE ARDA'NIN AÇIKLAMASI:

Yazdıklarım anlasılmayacaktır…Ama ben yinede yazıyım… Ben sahada olduğum herzaman en tepeye oynadım.. Hatırlatıyım ..!2010-2011 sezonunda aynı algıyı yaptınız… Oynamadığım sakat olduğum sezonki başarısızlığıda üstüme yıkmıştınız.. Ben hiç bir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam…Ancak sahada olmadığım , olamadığım zamandan sonrada artık bu algı operasyonuna müsade etmem.. Unutanlara söyliyim kulübüme 13 milyon euro kazandırıp gitmiştim… Hiç birzaman Gs 'da olan kontratıma bakmadım. Geri gelebilmek için 6 ay futbol oynamadım…Merak edenlere haber veriyim… Benim kontratımda Gs kazanmadığı zaman kazanılıcak para maç başı ücreti yok.Kamp hakkında bir sürü dedikodular algılar yalanlar…Ben ve arkadaşlarımı durama yeterince üzülüyoruz.. Ama bana algıyı artık ben sahada iken yapın.Geçen sene oynarkende liderkende el freniydim. Siz benim bu oyunu nasıl oynadığımı bilirisiniz..! Ama mutlaka ki bir yerlerde bir yara ,fesatlık bırakmışımdır , dökülün rahatlayın.! 35 yaşında, 2 çocuk babası maddi beklentisi olmadan Gs aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Ardayım ben…Sizin dilinizden anlattım belki anlamış gibi yaparsınız..!!!!