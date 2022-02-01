Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçiriyor. Özellikle eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağlayarak büyük ses getiren sarı kırmızılılar, Fransız golcü ile yolların ayrıldığı dönemden itibaren bu mevkiye çok fazla yatırım yapsa da umduğunu bulamadı.

2018 yazında Bafetimbi Gomis'i 6 milyon Euro'ya satan Galatasaray, geçen 3 yılda forvet transferine 50 milyon Euro'dan fazla para harcadı ancak Fransız golcünün boşluğu bir türlü dolmadı. Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya 13 milyon Euro bonservis verildi. Radamel Falcao'ya 2 sene için 15 milyon Euro'dan fazla para ödendi. Kostas Mitroglou ve Florin Andone denemeleri de tutmadı. Halil Dervişoğlu'nu 1 milyon Euro'ya tekrar kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Mostafa Mohamed'e ise toplam 6 milyon Euro yatırım yaptı.

YATIRIMLARIN KARŞILIĞI SAHADA YOK

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray forvetlerine harcadığı paranın sahada karşılığını alamadı ve son çare olarak Gomis'i 3 buçuk yıl sonra geri çağırdı. 36 yaşındaki Fransız yıldız, şimdi Aslan'ın gol sorununu çözmeye çalışacak. 1.5 yıllık (6 ay+1 yıl) anlaşma sağlanan Gomis, toplamda 2 milyon Euro kazanacak.

SON 5 SEZONDA GELEN GOLCÜLER

FUTBOLCU MAÇ GOL ASİST

B.Gomis 42 33 9

M.Diagne 62 26 4

K.Mitroglou 9 2 1

R.Falcao 43 20 3

F.Andone 12 2 -

M. Mohamed 46 15 2

H.Dervişoğlu 35 7 3