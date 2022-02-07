GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılarda Kayserispor maçının hazırlıkları başladı! Antrenmanda sürpriz isim...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray antrenmanında bir de sürpriz isim yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 16:12