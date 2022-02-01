Galatasaray'da gözler Torrent'in Barcelona B takımında getirttiği İnaki Pena'da... Muslera'nın açığını bir nebze olsun kapatması beklenilen genç eldivenle ilgili yapılan yorumlar oldukça umutlandırıcı... Fotomaç'ın haberine göre; Pena'yı değerlendiren Total Football Analysis'den Domagoj Kostanjsak, "Çevikliği, soğukkanlılığı ve hava hakimiyeti onu pozisyonunda öne çıkan gençler arasına sokuyor. İyi refleksleri ve rakibi anında karşılama eğiliminin yanı sıra, Barcelona'nın en çok değer verdiği şey iyi ayaklara sahip olması. Her geçen gün yavaş ama emin adımlarla merdiveni tırmanıyor" yorumu yaptı.
MUSLERA'YA BÜYÜK ÖVGÜ
Galatasaray'ın yeni kalecisi İnaki Pena dün sağlık kontrolünden geçti ve takıma katıldı. 22 yaşındaki kaleci, Fernando Muslera dönene kadar görev yapacak. Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden İnaki Pena, "Muslera çok başarılı bir kaleci... Ondan çok şey öğreneceğim" demeyi de ihmal etmedi.
PENA'YI ZOR MAÇLAR BEKLİYOR
Alanyaspor karşılaşmasında kaleye geçecek olan Pena'yı zorlu sınavlar bekliyor. Galatasaray'ın düşme hattıyla arasında sadece 3 puan bulunuyor. Pazar günü Alanya'ya konuk olacak. Ardından, Kayseri, Göztepe (D) ve Rize'yle karşılaşacak olan Galatasaray üst üste 4 maçta yenilmesinin yanı sıra, 6 maçtır kalesini kapatamıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Cimbom'un yeni kalecisi Inaki Pena'nın scouting raporu!
Devre arası transfer döneminde atağa kalkan Galatasaray, kalesini Inaki Pena ile güçlendirdi. Özellikle Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralacak olan İspanyol file bekçisinin scouting raporu ise dikkat çekici. İşte Cimbom'un yeni transferi için öne çıkan ayrıntılar...
Galatasaray'da gözler Torrent'in Barcelona B takımında getirttiği İnaki Pena'da... Muslera'nın açığını bir nebze olsun kapatması beklenilen genç eldivenle ilgili yapılan yorumlar oldukça umutlandırıcı... Fotomaç'ın haberine göre; Pena'yı değerlendiren Total Football Analysis'den Domagoj Kostanjsak, "Çevikliği, soğukkanlılığı ve hava hakimiyeti onu pozisyonunda öne çıkan gençler arasına sokuyor. İyi refleksleri ve rakibi anında karşılama eğiliminin yanı sıra, Barcelona'nın en çok değer verdiği şey iyi ayaklara sahip olması. Her geçen gün yavaş ama emin adımlarla merdiveni tırmanıyor" yorumu yaptı.