Galatasaray'da gözler Torrent'in Barcelona B takımında getirttiği İnaki Pena'da... Muslera'nın açığını bir nebze olsun kapatması beklenilen genç eldivenle ilgili yapılan yorumlar oldukça umutlandırıcı... Fotomaç'ın haberine göre; Pena'yı değerlendiren Total Football Analysis'den Domagoj Kostanjsak, "Çevikliği, soğukkanlılığı ve hava hakimiyeti onu pozisyonunda öne çıkan gençler arasına sokuyor. İyi refleksleri ve rakibi anında karşılama eğiliminin yanı sıra, Barcelona'nın en çok değer verdiği şey iyi ayaklara sahip olması. Her geçen gün yavaş ama emin adımlarla merdiveni tırmanıyor" yorumu yaptı.



MUSLERA'YA BÜYÜK ÖVGÜ



Galatasaray'ın yeni kalecisi İnaki Pena dün sağlık kontrolünden geçti ve takıma katıldı. 22 yaşındaki kaleci, Fernando Muslera dönene kadar görev yapacak. Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden İnaki Pena, "Muslera çok başarılı bir kaleci... Ondan çok şey öğreneceğim" demeyi de ihmal etmedi.



PENA'YI ZOR MAÇLAR BEKLİYOR



Alanyaspor karşılaşmasında kaleye geçecek olan Pena'yı zorlu sınavlar bekliyor. Galatasaray'ın düşme hattıyla arasında sadece 3 puan bulunuyor. Pazar günü Alanya'ya konuk olacak. Ardından, Kayseri, Göztepe (D) ve Rize'yle karşılaşacak olan Galatasaray üst üste 4 maçta yenilmesinin yanı sıra, 6 maçtır kalesini kapatamıyor.