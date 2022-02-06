Galatasaray'da Burak Elmas'a seçim baskısı!

Galatasaray'da alınan başarısız sonuçların ardından gerçekleşen son Divan toplantısında üyeler başkan Burak Elmas'a seçim baskısında bulundu. Elmas ise, "Biz gelirken Galatasaray kötü durumdaydı, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Galatasaray daha borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon bandına çekmemiz gerekiyor." dedi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 06:40