Galatasaray'da alınan başarısız sonuçların ardından gerçekleşen son Divan toplantısında üyeler başkan Burak Elmas'a seçim baskısında bulundu. Elmas ise, "Biz gelirken Galatasaray kötü durumdaydı, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Galatasaray daha borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon bandına çekmemiz gerekiyor." dedi. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan toplantısında başkan Burak Elmas eleştirilerin hedefindeydi. Üyeliren seçim baskısında bulunduğu Elmas ise, yaptığı açıklamalarla kendini savundu. Takvim'in derlediği habere göre Elmas, Divan'da şunları kaydetti: Biz gelirken Galatasaray kötü durumdaydı, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Galatasaray daha borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon bandına çekmemiz gerekiyor. Masada sıfır olduğumuz sizin algınızdır. Her yerde, çok güçlü şekilde masadayız. Galatasaray buralardan çıkacak. Şüpheniz olmasın"