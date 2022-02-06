G.Saray'ın Antalya kampında oyuncuların disiplinsiz davrandığı iddiaları gündeme gelirken, yaşanan başka bir hadise ortalığı karıştırdı. Sarı-kırmızılıların Antalya'da kamp yaptığı otelde kalan bir müşterinin fotoğraf çektirme isteğini oyuncular kırmazken forma imza isteğini de geri çevirmedi.
GALATASARAY HABERLERİ: Bu kareler olay oldu! "Kamp değil yol geçen hanı"
Galatasaray'ın yeni transferleri Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar, Antalya'da kaldıkları otelde yanlarına gelen bir kişinin fotoğraf isteğini kırmadı ve poz verdi. Yanlarına gelen kişinin bu fotoğrafları sosyal medya hesabından "Kümede kalamayabilirlermiş" notuyla paylaşması, sarı-kırmızılı camiada tepki topladı ve eleştiri okları yönetime çevrildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ancak yıldızlarla poz veren kişi bunları dalga geçici yorumlarla paylaşınca G.Saray cephesi ayağa kalktı. Pulgar ile olan karesine "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafında da "Kümede kalacaklarını söyledi" yorumunu yaptı.
SOKAKTA BIRAKMADILAR
Fanatik'in haberine göre; Bu karelerin yayılmasının ardından paylaşım yapan kişiye sosyal medyadan tepki yağarken G.Saraylı taraftarlar yönetime tepki gösterip "Kamp değil yol geçen hanı" yorumlarını yaptı. Öfke seli sonrasında ilgili vatandaşa otel yönetimi gece yarısı otelden ayrılması isteğini iletti.