Ancak yıldızlarla poz veren kişi bunları dalga geçici yorumlarla paylaşınca G.Saray cephesi ayağa kalktı. Pulgar ile olan karesine "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafında da "Kümede kalacaklarını söyledi" yorumunu yaptı.