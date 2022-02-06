Alanyaspor Galatasaray maçının ardından Domenec Torrent: 1 puan yeterli değil
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Torrent, "Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor." dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 18:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 18:41
İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:
Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor.
İkinci yarıda sadece bir pozisyonumuz oldu. Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ediyoruz.