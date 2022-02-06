Alanyaspor Galatasaray maçının ardından Domenec Torrent: 1 puan yeterli değil

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Torrent, "Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 18:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 18:41