Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Son 12 maçta 1 galibiyet alabilen, son 4 maçta ise puan dahi kazanamayan Cimbom; son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Galatasaray mücadelesinin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Son 5 maçta yenilmeyen Akdeniz temsilcisi bu serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray ise üstündeki kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

A. Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Wilson Eduardo, Candeias.

Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

2. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

SON 12 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.

TORRENT İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Aslan 11 maçta 13 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Cimbom deplasmanda son olarak Hatayspor ile karşılaştı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

6 EKSİK

Galatasaray'dan, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Elabdellaoui, korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada bulunuyor. Mustafa Muhammed de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor.

Galatasaray'da ayrıca Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 25. haftada İstanbul'da oynanacak olan Kayserispor maçında görev alamayacak.