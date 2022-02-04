Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i renklerine bağlamıştı.
GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'ten flaş sözler! "Geri gelişim riskli bir durum"
Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, flaş açıklamalarda bulundu. Fransız forvet, takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "Buraya gelişim riskli bir durum" dedi. Gomis ayrıca, hayatını kaybeden Ahmet Çalık ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların Fransız yıldızı, beIN Sports'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Gomis'in sözlerinden öne çıkanlar...
Türkiye'de ancak ve ancak Galatasaray beni kendine çekebilirdi. Aramızda, geçmişten gelen bir aşk var. Ailem, beni yardım için geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum. Türkiye ve Galatasaray benim evim.