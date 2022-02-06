Galatasaray Alanyaspor deplasmanında! İşte 11'ler...
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar Domenec Torrent ile ilk galibiyetini elde etmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 06:40
TORRENT RAKİBİ EZBERLEDİ!
Kadrosunu güçlendiren ve yara saran sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçına kilitlendi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, lider Trabzonspor'un 30 puan gerisinde 15. sırada yer alıyor. Düşme hattında yer alan Antalyaspor ile arasında sadece 3 puan fark bulunuyor. Eğer Alanya'dan da eli boş döner, Antalya da Beşiktaş'ı yenerse düşme hattının ateşini daha da yakından hissetmeye başlayacak. Alanya maçına büyük önem veren ve 10 günlük arada rakibini en ince ayrıntısına kadar inceleyen Domenec Torrent oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Artık ayağa kalkma zamanı..." diyerek galibiyet emri verdi.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Mejlja, Borja, Juanfran, Fatih, Umut, Davidson, Emre, Efecan, Erencan
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis