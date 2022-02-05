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Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un sihirbazı' olarak anılan Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'dan çok sayıda kulüp takip ediyor. Kısa süre önce adı Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla ile anılan 23 yaşındaki yıldız, bu sezon 35 maçta 8 gol, 6 asistle oynadı.