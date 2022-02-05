Sezon başında 11 oyuncuya 25 milyon Euro kiralama bedeli+bonservis harcayan Galatasaray'ın ara transferde kasasından para çıkmadı. Gomis ve Semih Kaya bonservisleri elinde gelirken, Pena ve Pulgar'a kiralama ücreti ödenmedi. Oyuncu satışı yapamadığı için kemer sıkmak zorunda kalan sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'i ise 6 milyon Euro'ya Beşiktaş'a kaptırdı.
Galatasaray'da Luis Campos'a özel görev! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed...
Galatasaray'da futbol aklı olarak göreve gelen Luis Campos'a başkan Burak Elmas'tan özel görev geldi. Sarı-kırmızılılarda Campos'a öne çıkan isimlerden Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'e yüksek rakamlara kulüp bulmasını istedi. (GS spor haberleri)
Başkan Burak Elmas, danışmanlığına getirdiği Luis Campos'tan sezon sonunda çok umutlu. Sabah'ın haberine göre; Portekizli futbol adamından Avrupa'daki bağlantılarını Marcao, Nelsson, Kerem ve Mohamed için kullanması isteniyor.
LUYINDAMA'YI SUUDİ ARABİSTAN'A GÖTÜRDÜ
Campos sayesinde sezon sonunda yüksek rakamlara oyuncu satışı yapmayı planlayan yönetim, gençleşen kadroyu 3-4 nokta takviye ile tamamlayacak. Luyindama'nın Suudi Arabistan'a (Al-Taawon)kiralanmasını sağlayan Portekizli futbol direktörü özelikle Marcao ve Kerem için çalışmalara başladı. İki oyuncuyu da Avrupa'da çok sayıda kulüp yakından takip ediyor.