Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Son 13 maçtan yalnızca 1 galibiyet alabilen Cimbom, renktaşını devirip kötü gidişata son vermek istiyor. Kayserispor ise çıkış yakalamak istiyor. Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Gomis.

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Emrah, Bertolacci, Mustafa.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak ve hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 52. RANDEVU

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 51 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verebildi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 25 lig maçının 20'sini kazandı, 3 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 72 gol atıp, kalesinde 18 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 51 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.