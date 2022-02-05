Sarı-kırmızılı yönetimin en büyük problemi takımda bulunan yabancı futbolcu sayısının fazla olması. Yapılan yeni transferlerle takımda yabancı sayısı 15'e yükselirken, bir futbolcu zaten kesin olarak kalan maçlarda forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi listesinden silinen Mbaye Diagne'nin sezon sonuna dek kontratının feshedilmesi için görüşmeler yapılıyor. Ayrıca yine UEFA listesinde bulunmayan Omar Elabdelloui de gönderilebilir. Üçüncü ve dördüncü basamakta ise Ryan Babel ile Sofiane Feghouli'nin isimlerinin olduğu konuşuluyor.



