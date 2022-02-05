Cimbom ayrıca ara transfer döneminin başında yakından ilgilendiği Ross Barkley için de yeniden düğmeye bastı. Avrupa'da transfer döneminin bitmiş olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar hem Chelsea hem de İngiliz orta alan oyuncusunun menajeriyle görüşmelere bir kez daha başladı. Pazarlıklarını çok yoğun şekilde sürdüren yönetim bir yandan da yabancı kontenjanını boşaltmak için adeta gece gündüz uğraşıyor.