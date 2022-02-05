Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralandığını açıkladığı Christian Luyindama ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Christian Luyindama'nın transferine Steven Gerrard engeli!
Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Fransız basını, Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiraladığı Christian Luyindama'nın Aston Villa'nın kapısından döndüğü ve bu transfere Steven Gerrard'ın engel olduğunu yazdı. İşte İngiliz çalıştırıcının Luyindama transferine engel olmasının sebebi... |GS spor haberi (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fransız basını, adı sık sık Premier Lig ekibi Aston Villa ile anılan deneyimli stoperin İngiliz ekibine transferinin Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard tarafından engellendiğini duyurdu.
Footrdc.com adlı internet sitesinde yer alan haberde İngiliz kulübünün, Luyindama için Galatasaray'a 4 milyon sterlin ödemeye hazır olduğu vurgulanırken, Gerrard'ın İngiliz futbolu ve Premier Lig bilgisi olan bir savunma oyuncusu istemesi sonrası Luyindama'dan vazgeçildiği ve Kongolu stoperin yerine son olarak Arsenal forması giyen Calum Chambers'ın transfer edildiği belirtildi.