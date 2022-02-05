Footrdc.com adlı internet sitesinde yer alan haberde İngiliz kulübünün, Luyindama için Galatasaray'a 4 milyon sterlin ödemeye hazır olduğu vurgulanırken, Gerrard'ın İngiliz futbolu ve Premier Lig bilgisi olan bir savunma oyuncusu istemesi sonrası Luyindama'dan vazgeçildiği ve Kongolu stoperin yerine son olarak Arsenal forması giyen Calum Chambers'ın transfer edildiği belirtildi.