Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 15. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 beraberlikle topladığı 38 puanla 3. sırada yer alıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi son durum! 6 futbolcu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. 6 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Son 12 maçından yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen ve son 4 maçından yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmak istiyor. İşte Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi son durum... (GS spor haberi)
12. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.
SON 12 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET
Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.