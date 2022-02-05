Ayrıca iyi dost olan iki yöneticinin G.Saraylı olanının, Beşiktaşlı yönetici ile yaptığı konuşmayı aktarayım: -Gedson Fernandes'le ilgileniyor musunuz? -Hiç ilgimiz yok! Bu tamamen menajerlerin kızıştırmak adına ortaya attığı bir haber.