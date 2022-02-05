Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a imza atması spor camiasında gündemin 1 numaralı maddesi oldu. Portekizli oyuncunun siyah-beyazlı ekibe transfer olması sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime isyan etti. Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'daki son gelişmeleri ve Gedson transferini masaya yatırdı.
Galatasaray Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a nasıl kaptırdı? Perde arkası ortaya çıktı
Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırması büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar yönetime büyük tepki gösterirken, Burak Elmas ise önceliklerinin Gedson Fernandes olmadığını belirtti. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Levent Tüzemen de transferin perde arkasını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
GEDSON TRANSFERİNİ MENAJER ÖFKESİ ENGELLEDİ
"Gedson'un geçen sezon G.Saray'da başarılı olması Portekizli oyuncuyu transfer etme konusunda Beşiktaş'ı iştahlandırdı."
"Başkan Çebi'nin "Saha içindeki rekabete varım ama transferde rekabet olmaz" sözü her kulübün her oyuncuyu dostluğa bakmadan alabileceğinin işaretidir."