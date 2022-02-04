Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Galatasaray'ın yeni transferleri Bafetimbi Gomis Erick Pulgar ve Semih Kaya siftah yaptı!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı kırmızılıların Antalya'daki çalışmalarına yeni transferleri Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya da katıldı. İşte idmandan kareler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Sarı kırmızılıların Antalya'daki çalışmalarına yeni transferleri Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya da katıldı.
Ligde istediği sonuçları alamayan ve küme düşme potasıyla arasında 3 puan bulunan Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına Antalya'da yaptığı antrenmanla devam etti.