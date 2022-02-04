Son dönemde transferde sık sık karşıya karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş arasında 'yıldız savaşları' sürüyor... Sezon başı Ghezzal ve Rosier için kapışan ezeli rakipler son olarak da Gedson transferinde karşı karşıya geldi.
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Burak Elmas Cyle Larin için talimatı verdi
Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ile Galatasaray, son dönemde sık sık transfer yarışında karşı karşıya geliyor. Son olarak siyah beyazlılar, sarı kırmızılıların da gündeminde olan Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak önemli bir transfer çalımına imzayı attı. Galatasaray cephesi ise bu transfere flaş bir yanıt vermeyi planlıyor. İşte detaylar...
BÜYÜK TEPKİ YARATTI
Portekizli yıldızın Beşiktaş'a gitmesinin ve ihtilaf halinde olduğu Rizespor'a kiralanmasının Galatasaray yönetimi içinde büyük bir tepkiye yol açtığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu nedenle bir misilleme hazırlığı yaptığı ve hedefteki ismin Cyle Larin olduğu belirlendi.
İddialara göre Galatasaray sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldız için harekete geçme kararı aldı.