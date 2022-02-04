Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer cevabı! Burak Elmas Cyle Larin için talimatı verdi

Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ile Galatasaray, son dönemde sık sık transfer yarışında karşı karşıya geliyor. Son olarak siyah beyazlılar, sarı kırmızılıların da gündeminde olan Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak önemli bir transfer çalımına imzayı attı. Galatasaray cephesi ise bu transfere flaş bir yanıt vermeyi planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 06:40