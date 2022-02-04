Semih Kaya Galatasaray ile maaş konuşmadan imzayı attı
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında savunma konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Semih Kaya ile anlaşmaya varıldı. Semih, sarı-kırmızılılarla maaş konusuna hiç girmeden sözleşmeye imza attı. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve Semih Kaya ikinci kez yuvasına döndü... Sabah'ın derlediği habere göre Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini geçen hafta fesheden Semih serbest kalmıştı. Luyindama'yı gönderen ve Alpaslan'ın omuz sakatlığını dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, bonservisi elindeki 30 yaşındaki stoper ile yedek kulübesini güçlendirdi. Semih, Galatasaray'la para konuşmadan gelen teklifi kabul etti. 4 aylık sözleşme yapılan oyuncu Avrupa Ligi listesinde yer almadı, sadece Süper Lig'de kalan maçlarda Nelsson-Marcao ikilisine alternatif olarak kadroda bulunacak. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Avrupa'da da ülkemizi temsil etmiş, Çekya'nın Sparta Prag takımında forma giymişti